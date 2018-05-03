Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 00:16'da Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla, Antalya ve Mersin'in ilçelerinden de hissedildi.





Deprem yerin 81 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin derinliğini 48 km olarak duyurdu.



Deprem Muğla, Antalya ve Mersin'in ilçelerinden de hissedildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem yerin 81 km derinliğinde meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin derinliğini 48 km olarak duyurdu.Deprem Muğla, Antalya ve Mersin'in ilçelerinden de hissedildi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremler i de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.