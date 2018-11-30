Girit Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18:04'te Girit Adası açıklarında (Akdeniz) 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 16 km derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.



AFAD verilerine göre depremin derinliği 14 km olarak duyuruldu.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr