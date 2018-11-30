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Son Dakika: Akdeniz'de deprem (30 Kasım 2018 son depremler)

Girit Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Akdeniz'de deprem (30 Kasım 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18:04'te Girit Adası açıklarında (Akdeniz) 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 16 km derinliğinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 14 km olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #deprem #son depremler
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