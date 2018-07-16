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Son Dakika: AKP'den bedelli askerlik açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik ve OHAL açıklaması

Son Dakika: AKP'den bedelli askerlik açıklaması

Hükümete yakın A Haber muhabiri, bedelli askerlikle ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı: 

"Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Yine de çalışmaların devam ettiğini söylemekte fayda var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak "Bir kararname ile kökten halledilebilir" mesajını vermişti.

AKP’DEN BEDELLİ AÇIKLAMASI
AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bedelli askerlikle ilgili de konuştu:

''Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum.''

Etiketler; #AKP #açıklama #ohal #bedelli askerlik
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