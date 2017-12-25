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Son dakika: AKP'den tartışılan KHK maddesiyle ilgili ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, çıkarılan yeni KHK'da tartışma yaratan madde için "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" dedi

Son dakika: AKP'den tartışılan KHK maddesiyle ilgili ilk açıklama

Çıkarılan yeni KHK'daki düzenlemeye yönelik tepkiler sonrası AKP'den açıklama yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. 

Yılmaz, "Terör bağlantısı olmayan vatandaşlar endişe etmesin" diye konuştu.

Dün yayınlanan 696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #khk #cevdet yılmaz
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