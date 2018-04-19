AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim kararına dair "TBMM Komisyonu bugün, Genel Kurul da seçim kararı için cuma günü toplanabilir. Uyum yasaları için de yeterli süre var." dedi. Turan, "Yeterli süre var. İhtiyaç olursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmaz" ifadelerini kullandı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağı açıklanan erken seçime dair açıklama yaptı.



Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonu'nun bugün seçim kararı için toplanabileceğini söyledi.



AKP'li Turan, uyum yasaları için de yeterli süre olduğunu ifade etti.



AKP'li Turan, şunları söyledi:



"Yeterli süre var. İhtiyaç olursa yetki KHK'sı var. Ekstra konulara gerek kalmaz. Milletimizi temiz bir seçime götüreceğiz. Uyum yasası çalışması ileilgili yasa gelecek. Bazı düzenlemelere ilişkin yapmamız gerekenler var. YSK seçimle ilgili boşlukları doldurmakla mükelleftir. Büyük kongre tarihimizi parti sözcümüz açıklayacaktır. Takvim sıkışık. Değerlendirip karar vereceğiz. Eylül sonuna kadar sıkışık bir kongre yapacağız. Seçim yetkisinin hemen YSK'da olmasını istiyoruz. Bugünkü komisyonda görüşebiliriz."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün erken seçim kararı alındığını açıklamış, tarih olarak da 24 Haziran 2018 Pazar gününü söylemişti.



ulusal.com.tr