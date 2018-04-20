24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağı açıklanan erken seçimin pusulasının nasıl olacağına dair AKP'den açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak" ifadelerini kullandı, "İttifak adı yer almayacak. Aday isimleri olacak" dedi. İYİ Parti hakkında da değerlendirmeler bulunan Elitaş, partinin seçime girip girmeyeceğine dair "Bu bizim meselemiz değil, YSK'nın işi" yorumunu yaptı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk TV'de erken seçime dair önemli açıklamalar yaptı.



Elitaş, "Bugün çıkacak erken seçim kararı, hayırlı olacak" dedi.



AKP'li Elitaş, "Dün ittifakla kabul edildi, bugün de kabul edilir" diye konuştu.



Uyum yasalarına dair bilgiler paylaşan Mustafa Elitaş, "10 madde civarında. Bugün veya yarın sunulur" ifadelerini kullandı.



Seçim pusulasına dair açıklamalarda bulunan Elitaş, "Adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak" şeklinde konuştu.



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İttifak adı yer almayacak. Aday isimleri olacak" bilgilerini aktardı.



İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceğine dair de açıklamalarda bulunan Elitaş, "Bu bizim meselemiz değil, YSK'nın işi" değerlendirmesinde bulundu.



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