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Son dakika... AKP'li Mahir Ünal'dan Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifasına dair konuştu. Ünal, "Bir bardak suda fırtına kopardılar" dedi. Ünal, "Binali Bey, vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve kararını açıkladı" diye konuştu

Son dakika... AKP'li Mahir Ünal'dan Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,  TBMM Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın istifasıyla ilgili konuştu.

Ünal şunları söyledi:

"Geçmişte Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey, vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve kararını açıkladı. Dolayısıyla bu Binali Bey üzerinden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Sayın Meclis Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmalara son noktayı koydu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #mahir ünal #binali yıldırım #istifa
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