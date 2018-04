AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı" dedi. Ünal, "En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu" bilgisini paylaştı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlediği basın toplantısında erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mahir Ünal şunları söyledi:



"Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.



Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı.



ERDOĞAN'IN OY ORANI



En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu."



