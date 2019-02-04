AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gökdelenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul gibi metropollerde gökdelenler de olacak ama artık yeter. Yatay mimari ile insanların ikametine alanlar açılabilir." dedi. Kurtulmuş, yeni askerlik sistemine dair de "Milli Savunma Bakanlığımız çalışıyor uzunca bir süredir bu konu üzerinde. Artık yeni savaş tekniklerinin gerektirdiği dirençte uzman askerlerimizin yetiştirilmesi lazım. Esas olan orduyu bu yapıya dönüştürebilmek" dedi

"Belediye başkanlarımızın üç temel özelliğe sahip olması gerekiyor:Birincisi adalet...İkincisi emanet. Şehrin kendisine emanet edildiği insan. Hiçbir belediye başkanımız şehremini olma özelliğinden kopmamalı.Üçüncüsü sadakat.Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul gibi metropollerde gökdelenler de olacak ama artık yeter. Yatay mimari ile insanların ikametine alanlar açılabilir.CHP ile HDP'nin ittifakı açık bir ittifaktır. Bazı yerlerde aday çıkarmaması AK Parti'nin karşısındaki adaylara seçmenlerini yönlendiren bir ittifaktır. CHP yöneticileri HDP'nin açıkça kendilerini desteklediklerini söylemesinden çekiniyorlar. Ama kusura bakmasınlar vatandaş da bunu açık bir ittifak olduğunu görüyor.İşin zor kısmı geride kalmıştır. Bundan sonra dengeleme kısmından iyileştirme kısmına geçilecektir.Türkiye yine büyüme hedefini tutturacaktır.İnşallah Türkiye bu dönemde enflasyonu durdurup önümüzdeki dönemde düşüşe geçirecektir.Milli Savunma Bakanlığımız çalışıyor uzunca bir süredir bu konu üzerinde. Artık yeni savaş tekniklerinin gerektirdiği dirençte uzman askerlerimizin yetiştirilmesi lazım. Esas olan orduyu bu yapıya dönüştürebilmek."