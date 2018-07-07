AKP Meclis Başkanı adayı belli oldu. AKP'nin Meclis Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu

AKP, TBMM Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ı gösterdi. AKP bugün saat 16.30’da 27. Dönem TBMM Başkanlığı adayını TBMM Genel Sekterliği’ne bildirecek.



Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.



Başbakan Yıldırım adaylığı sonrası yaptığı açıklamada, "Vatana millete hayırlı olur inşallah. Başka adaylar da çıkabilir. İlk turda sonuçlanır mı bilmem. Meclisimiz, milletvekillerimiz ne derse o olur" dedi.





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