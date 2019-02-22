TBMM Başkanvekili ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacak

TBMM Başkanvekili ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, Meclis Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Şentop, öğleden sonra Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu yapacak.



TBMM Başkanı adaylığı başvuru süresi, yarın saat 24.00'da sona eriyor.



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