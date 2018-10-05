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Son Dakika: Alanya’da deprem (5 Ekim 2018 son depremler)

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Alanya’da deprem (5 Ekim 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.32’de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 23 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD  verilerine  göre ise, merkez üssü Alanya ilçesinin yaklaşık 51 kilometre açıkları olan 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya’nın yanı sıra Gazipaşa ilçesinden de hissedildi.


Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #antalya #alanya
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