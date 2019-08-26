Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, bugünkü "AK Parti'de kılıçlar çekildi" başlıklı yazısında Beştepe'den gelen bilgileri aktardı. Özçelik, gelen bilgileri aktarırken "Erdoğan her şeyin farkında. Çerahatı patlatacak. Tehlikeyi büyümeden önleyecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacak. Kongre süreci öne çekildi. Bazı illerde kongre bile beklenmeyecek. Gül’ü, Babacan’ı, Davutoğlu’nu parti içinde bitirecek. Partiden koparacağı parçayı milimize edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özçelik, "Erdoğan harekete geçti. Partinin 18. kuruluş yıldönümünde kılıcını çekti." diye yazdı

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, şunları belirtti:



"Seçimler dönemi şimdilik bitti.



Normal takvime göre 4 yıl seçim yok.



Ama sorun çok.



Ekonomik kriz.



Piyasada yaşanan durgunluk.



Enflasyon. İşsizlik.



Halkın geçim sıkıntısının artması.



Üretimde yaşanan sorunlar. ...



İKTİDARA SÜRE



Seçim döneminin bitmesi Ak Parti için avantaj.



Radikal kararlar almak için fırsat.



Ama şu ana kadar adım atmış değil.



Faizle döviz arasına sıkışmış durumda.



Bugüne kadar tüm enerjisini dövizi düşürmek için harcadı.



Bu doğru mu yanlış mı tartışmalı.



Döviz mevduatlarında çözülme yok.



Dövizin sürekli inip çıkması herkese zarar veriyor.



İstikrarsız kur, ekonomiyi istikrarsızlaştırıyor.



Bıçak kemiğe dayanmış durumda.



ABD RAHAT BIRAKMIYOR



ABD’den sık sık heyetler gelse de;



Sürekli görüşmeler yapılsa da;



Durum normale dönüyor havası verilse de;



Durum pek öyle görünmüyor.



ABD kararını vermiş.



Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı.



Bütün kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor.



ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin.



ERDOĞAN KARARLI







“Erdoğan her şeyin farkında.



Çerahatı patlatacak.



Tehlikeyi büyümeden önleyecek.



Bunun için ne gerekiyorsa yapacak.



Kongre süreci öne çekildi.



Bazı illerde kongre bile beklenmeyecek.



Gül’ü, Babacan’ı, Davutoğlu’nu parti içinde bitirecek.



Partiden koparacağı parçayı milimize edecek.”



HAREKETE GEÇTİ



Erdoğan harekete geçti.



Partinin 18. kuruluş yıldönümünde kılıcını çekti.



Muhaliflerin fotoğraflarını sildi.



ABD’nin harekete geçirdiği ekipler için “hain” dedi.



Gerilimin daha da artacağının göstergesi.



DAVUTOĞLU’NUN ÇIKIŞI



Davutoğlu, Erdoğan’ın sert eleştirilerine yanıt verdi.



“Gidişe itirazı olduğunu” söyledi.



“Seçilerek geldim kimse bana hain diyemez” ifadelerini kullandı.



“Yeni bir ümit inşa etmeye geliyoruz” diye konuştu.



Kendi ifadesiyle meydan okudu.



Arkasından da tehdit etti.



7 Haziran-1 Kasım arasına dikkat çekti:



“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz.”



CESARETİ KİMDEN ALDI



Davutoğlu bilmediğimiz biri değil.



“Stratejik çukuru”nun bedeli ağır oldu.



Ankara kulislerinde Davutoğlu’nun çıkışı tartışılıyor.



“Davutoğlu kimden cesaret aldı” sorusuna yanıt aranıyor.



Herkesin aklında ABD var. Genel değerlendirme şöyle:



“ABD’nin tavrı bilinir.



Kontrolünden çıkan eski ortaklarına karşı acımasızdır.



Birlikte işledikleri suçları onların üstüne yıkmakta çok mahirdir.



Suharto örneği hala akıllarda.



Bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışır.



Davutoğlu’nun son çıkışı da bunu andırıyor.



Belli ki devamı gelecek.”



BABACAN’IN DURUMU



Gül-Babacan ikilisi daha sessiz.



Ama derinden gidiyor.



Tipik İngiliz tarzı.



Doğrudan kapışmayı değil;



Alttan oymayı tercih ediyor.



Umutları ekonomik krizin sürmesi.



Krizin kendi değirmenlerine su taşıyacağını düşünüyorlar.



GÖRÜNENDEN BÜYÜK



Ak Parti’de sıkıntı görünenden büyük.



Tabanda çözülme tahminden yüksek.



Ak Parti dönemi zenginleri pozisyon değiştirme çabasında.



“Beyefendi” olanlar gelişmeleri gözlüyor.



Kulakları ABD’de.



Ama unutmayalım.



Dünya hızla değişiyor.



Son dönemde ABD’ye güvenenlerin hepsi kaybetti.



Dünyada da Türkiye’de de kartlar yeniden karılıyor. İzliyoruz..!"



ulusal.com.tr "Seçimler dönemi şimdilik bitti.Normal takvime göre 4 yıl seçim yok.Ama sorun çok.Ekonomik kriz.Piyasada yaşanan durgunluk.Enflasyon. İşsizlik.Halkın geçim sıkıntısının artması.Üretimde yaşanan sorunlar. ...Seçim döneminin bitmesi Ak Parti için avantaj.Radikal kararlar almak için fırsat.Ama şu ana kadar adım atmış değil.Faizle döviz arasına sıkışmış durumda.Bugüne kadar tüm enerjisini dövizi düşürmek için harcadı.Bu doğru mu yanlış mı tartışmalı.Döviz mevduatlarında çözülme yok.Dövizin sürekli inip çıkması herkese zarar veriyor.İstikrarsız kur, ekonomiyi istikrarsızlaştırıyor.Bıçak kemiğe dayanmış durumda.ABD’den sık sık heyetler gelse de;Sürekli görüşmeler yapılsa da;Durum normale dönüyor havası verilse de;Durum pek öyle görünmüyor.ABD kararını vermiş.Ak Parti’yi parçalamada ısrarlı.Bütün kozlarını sahaya sürmeye hazırlanıyor.ABD’nin Ak Parti’yi rahat bırakmayacağı kesin. Beştepe ’den gelen bilgiler özetle şöyle:“Erdoğan her şeyin farkında.Çerahatı patlatacak.Tehlikeyi büyümeden önleyecek.Bunun için ne gerekiyorsa yapacak.Kongre süreci öne çekildi.Bazı illerde kongre bile beklenmeyecek.Gül’ü, Babacan’ı, Davutoğlu’nu parti içinde bitirecek.Partiden koparacağı parçayı milimize edecek.”Erdoğan harekete geçti.Partinin 18. kuruluş yıldönümünde kılıcını çekti.Muhaliflerin fotoğraflarını sildi.ABD’nin harekete geçirdiği ekipler için “hain” dedi.Gerilimin daha da artacağının göstergesi.Davutoğlu, Erdoğan’ın sert eleştirilerine yanıt verdi.“Gidişe itirazı olduğunu” söyledi.“Seçilerek geldim kimse bana hain diyemez” ifadelerini kullandı.“Yeni bir ümit inşa etmeye geliyoruz” diye konuştu.Kendi ifadesiyle meydan okudu.Arkasından da tehdit etti.7 Haziran-1 Kasım arasına dikkat çekti:“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz.”Davutoğlu bilmediğimiz biri değil.“Stratejik çukuru”nun bedeli ağır oldu.Ankara kulislerinde Davutoğlu’nun çıkışı tartışılıyor.“Davutoğlu kimden cesaret aldı” sorusuna yanıt aranıyor.Herkesin aklında ABD var. Genel değerlendirme şöyle:“ABD’nin tavrı bilinir.Kontrolünden çıkan eski ortaklarına karşı acımasızdır.Birlikte işledikleri suçları onların üstüne yıkmakta çok mahirdir.Suharto örneği hala akıllarda.Bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışır.Davutoğlu’nun son çıkışı da bunu andırıyor.Belli ki devamı gelecek.”Gül-Babacan ikilisi daha sessiz.Ama derinden gidiyor.Tipik İngiliz tarzı.Doğrudan kapışmayı değil;Alttan oymayı tercih ediyor.Umutları ekonomik krizin sürmesi.Krizin kendi değirmenlerine su taşıyacağını düşünüyorlar.Ak Parti’de sıkıntı görünenden büyük.Tabanda çözülme tahminden yüksek.Ak Parti dönemi zenginleri pozisyon değiştirme çabasında.“Beyefendi” olanlar gelişmeleri gözlüyor.Kulakları ABD’de.Ama unutmayalım.Dünya hızla değişiyor.Son dönemde ABD’ye güvenenlerin hepsi kaybetti.Dünyada da Türkiye’de de kartlar yeniden karılıyor. İzliyoruz..!"