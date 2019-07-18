Son dakika Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu haberleri... Usta gazeteci tek tek açıkladı! "Gelen haberlere bakılırsa..."

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, "Gelen haberlere bakılırsa bazı bakanlıklar bölünecek. Bakanlık sayısı artacak. İşlemeyen bakanlıklar işler hale getirilecek. 'Bakanlık kendilerine bol gelen' isimler değiştirilecek. 'Sürpriz isimler'den söz ediliyor. 'Şaşırabilirsiniz' deniyor." ifadelerini kullandı. Özçelik, yazısında "Ak Parti doğuracak. Davutoğlu yoğun mesaide. Ali Babacan klipleri bile hazırlatmış. Bazısı yayında. Ak Parti’den kaç milletvekili koparacakları tartışılıyor. Davutoğlu için fazla şans verilmiyor. Babacan için ise 12 diyen de var, 36 diyen de..." ifadelerine yer verdi

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in yazısı şöyle:



"Genel seçimlerin üzerinden bir yılgeçti.



Henüz yeni bir seçim tartışması yok.



Ama Meclis’te dengelerin değişeceği konuşuluyor.



Meclis kulislerinde, odalarda hararetli tartışmalar yapılıyor.



İsimler ortalıkta uçuşuyor.



AK PARTİ DOĞURACAK



Ak Parti doğuracak.



Davutoğlu yoğun mesaide.







Bazısı yayında.



Ak Parti’den kaç milletvekili koparacakları tartışılıyor.



Davutoğlu için fazla şans verilmiyor.



Babacan için ise 12 diyen de var, 36 diyen de...



AKP’DE SIKIYÖNETİM



AKP’nin de tedirgin olduğu gözleniyor.



Erdoğan seçim öncesi hamleler yaptı.



Bu hamlelerini sürdürüyor.



Bazısı açık, bazısı kapalı.



Partiden kopacak parçanın küçük olmasına çalışıyor.



Bütün iller mercek altında.



Şüphelenilen isimler takipte.



Özel bir ekibin sadece bu konu ile ilgileniyor.



SADECE AKP DEĞİL



Sıkıntı sadece Ak Parti’de değil.



Diğer partilerde de sıkıntı var.



CHP, İyi Parti ve MHP’nin milletvekili sayısının da değişebileceği vurgulanıyor.



Kimisi artacak, kimisi azalacak.



Partiler arası geçişler gündemde.



Ama en zararlısı İyi Parti olacak gibi.



HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİK



15 Temmuz anmaları nedeniyle Meclis hareketliydi.



Erdoğan’ın geleceğini duyan herkes oradaydı.



Bakanlar, bakanlık bekleyenler, ...



Hepsi sıraya dizilmişti.



Ak Parti kulisinde en çok hükümet değişikliği konuşuldu.



“Milletvekilleri bakan olmayacak” deniyor.



Ama umudu olanlar da çok...



Tarih için Kurban Bayramı sonrası işaret ediliyor.



SÜRPRİZ İSİMLER



Gelen haberlere bakılırsa bazı bakanlıklar bölünecek.



Bakanlık sayısı artacak.



İşlemeyen bakanlıklar işler hale getirilecek.



“Bakanlık kendilerine bol gelen” isimler değiştirilecek.



“Sürpriz isimler”den söz ediliyor.



“Şaşırabilirsiniz” deniyor.



Bilmiyoruz.



Ama siyasette “olmaz olmaz.”



YENİ PARTİ AYARI



Bu arada “yeni parti ayarı” da gündemde.



Karşı tarafa geçmesinin partiye zarar vereceği düşünülen isimler üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.



Bir Ak Parti yöneticisinin görüşleri özetle şöyle:



“23 Haziran İstanbul seçiminin partide kırılma yarattığı doğru. Ciddi bir hata yaptık. Tabandaki sıkıntıyı artırdı.



Her şeyin farkındayız. Ben ANAP dönemini iyi bilirim.



Bu tür dönemler yeni hataları kabul etmez. Yaparsan tetikleme etkisi olur.



İktidara bağlı olanlar, güce tapanlar çözülür.



Bazı arkadaşlar seçim bölgelerinde etkili.



Bu arkadaşların partiden kopması iyi olmaz.



Bu nedenle dikkatli hareket edilmesi lazım.



Dışarıdan bakan modeli iyi olmadı.



Şimdi bazı düzenlemeler yapılabilir.



Etkili isimlerin bakan yapılması hem parti bütünlüğü, hem de işlerin daha iyi yürümesi açısından önemli.



Niye olmasın?”



SEÇİMLER BİTTİ AMA...



“Seçimler bitti, ortalık sakinler” deniliyordu.



Ama pek öyle görünmüyor.



Partiler arası mücadelenin yerini, parti içi mücadele alıyor.



Önümüzdeki günler yeni gelişmelere gebe.



Türkiye’nin geleceği açısından önemli.



ABD boş durmuyor.



Türkiye’nin siyasi yaşamına müdahale için fazla mesaide.



Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Doğu Akdeniz, S-400, ...



Yenilgiye doymuyor...



İzliyoruz..!"



ulusal.com.tr "Genel seçimlerin üzerinden bir yılgeçti.Henüz yeni bir seçim tartışması yok.Ama Meclis’te dengelerin değişeceği konuşuluyor.Meclis kulislerinde, odalarda hararetli tartışmalar yapılıyor.İsimler ortalıkta uçuşuyor.Ak Parti doğuracak.Davutoğlu yoğun mesaide. Ali Babacan klipleri bile hazırlatmışBazısı yayında.Ak Parti’den kaç milletvekili koparacakları tartışılıyor.Davutoğlu için fazla şans verilmiyor.Babacan için ise 12 diyen de var, 36 diyen de...AKP’nin de tedirgin olduğu gözleniyor.Erdoğan seçim öncesi hamleler yaptı.Bu hamlelerini sürdürüyor.Bazısı açık, bazısı kapalı.Partiden kopacak parçanın küçük olmasına çalışıyor.Bütün iller mercek altında.Şüphelenilen isimler takipte.Özel bir ekibin sadece bu konu ile ilgileniyor.Sıkıntı sadece Ak Parti’de değil.Diğer partilerde de sıkıntı var.CHP, İyi Parti ve MHP’nin milletvekili sayısının da değişebileceği vurgulanıyor.Kimisi artacak, kimisi azalacak.Partiler arası geçişler gündemde.Ama en zararlısı İyi Parti olacak gibi.15 Temmuz anmaları nedeniyle Meclis hareketliydi.Erdoğan’ın geleceğini duyan herkes oradaydı.Bakanlar, bakanlık bekleyenler, ...Hepsi sıraya dizilmişti.Ak Parti kulisinde en çok hükümet değişikliği konuşuldu.“Milletvekilleri bakan olmayacak” deniyor.Ama umudu olanlar da çok...Tarih için Kurban Bayramı sonrası işaret ediliyor.Gelen haberlere bakılırsa bazı bakanlıklar bölünecek.Bakanlık sayısı artacak.İşlemeyen bakanlıklar işler hale getirilecek.“Bakanlık kendilerine bol gelen” isimler değiştirilecek.“Sürpriz isimler”den söz ediliyor.“Şaşırabilirsiniz” deniyor.Bilmiyoruz.Ama siyasette “olmaz olmaz.”Bu arada “yeni parti ayarı” da gündemde.Karşı tarafa geçmesinin partiye zarar vereceği düşünülen isimler üzerinde çalışıldığı konuşuluyor.Bir Ak Parti yöneticisinin görüşleri özetle şöyle:“23 Haziran İstanbul seçiminin partide kırılma yarattığı doğru. Ciddi bir hata yaptık. Tabandaki sıkıntıyı artırdı.Her şeyin farkındayız. Ben ANAP dönemini iyi bilirim.Bu tür dönemler yeni hataları kabul etmez. Yaparsan tetikleme etkisi olur.İktidara bağlı olanlar, güce tapanlar çözülür.Bazı arkadaşlar seçim bölgelerinde etkili.Bu arkadaşların partiden kopması iyi olmaz.Bu nedenle dikkatli hareket edilmesi lazım.Dışarıdan bakan modeli iyi olmadı.Şimdi bazı düzenlemeler yapılabilir.Etkili isimlerin bakan yapılması hem parti bütünlüğü, hem de işlerin daha iyi yürümesi açısından önemli.Niye olmasın?”“Seçimler bitti, ortalık sakinler” deniliyordu.Ama pek öyle görünmüyor.Partiler arası mücadelenin yerini, parti içi mücadele alıyor.Önümüzdeki günler yeni gelişmelere gebe.Türkiye’nin geleceği açısından önemli.ABD boş durmuyor.Türkiye’nin siyasi yaşamına müdahale için fazla mesaide.Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Doğu Akdeniz, S-400, ...Yenilgiye doymuyor...İzliyoruz..!"