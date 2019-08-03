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Son dakika: Ali Tezel'den flaş SGK sosyal güvenlik kurumu emekli maaşları aylığı iddiası "Aylık hesabı doğru mu degil mi öğrenmenizi istemiyor"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir iddiada bulundu. Tezel, SGK'nın artık emekli aylığıyla ilgili aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini kaydetti

Son dakika: Ali Tezel'den flaş SGK sosyal güvenlik kurumu emekli maaşları aylığı iddiası "Aylık hesabı doğru mu degil mi öğrenmenizi istemiyor"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir açıklama yaptı.

"ARTIK EMEKLİ OLANLARA GÖNDERİLMİYOR"

Tezel, SGK'nın artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini belirtti.

Ali Tezel, "Aylık hesabı doğru mu degil mi öğrenmenizi istemiyor." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali tezel #sgk #sosyal güvenlik kurumu #emekli #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #aylık bağlanma oranları #abo
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