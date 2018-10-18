Amasya Merzifon'da saat 22:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'dan hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Amasya'da saat 22:00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Amasya Gümüşhacıköy'de meydana geldi. Büyüklüğü 4.0 olan depremin derinliği ise 6 kilometre olarak açıklandı.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.