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Son Dakika: Amasya'da deprem (18 Ekim 2018 son depremler)

Amasya Merzifon'da saat 22:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çorum'dan hissedildi

Son Dakika: Amasya'da deprem (18 Ekim 2018 son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Amasya'da saat 22:00'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Amasya Gümüşhacıköy'de meydana geldi. Büyüklüğü 4.0 olan depremin derinliği ise 6 kilometre olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Alihan Ocak - 1 saat önce
Samsundan bile hissettik
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