Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.Kaynak: AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 işçiyle irtibat sağlandığı, işçilerin hayati tehlike oluşturmayan bölgede bulundukları haberi geldi
Ayrıntılar gelecek...
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