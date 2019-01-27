Son dakika haberi... Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. 3 işçiyle irtibat sağlandığı, işçilerin hayati tehlike oluşturmayan bölgede bulundukları haberi geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.3 işçiyle irtibat sağlandığı, işçilerin hayati tehlike oluşturmayan bölgede bulundukları haberi geldiAyrıntılar gelecek...