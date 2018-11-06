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Son Dakika: Ankara'da deprem (6 Kasım 2018 son depremler)

Ankara Elmadağ'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Ankara'da deprem (6 Kasım 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 20:14'te  Ankara Elmadağ'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4 km olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #ankara #deprem #son depremler
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