Son dakika! Ankara'da Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımı ile üçlü Suriye zirvesi yapılacak

SURİYE sorununun çözümü için oluşturulan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin katıldığı üçlü zirvenin beşincisi Ankara’da toplanıyor. Ankara’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak üçlü zirvenin gündeminde, Suriye ile ilgili önemli başlıklar var.

İşte onlardan bazıları:

İDLİB

İdlib’de Türkiye, 15 Aralık 2018’e kadar M4-M5 karayollarının açılması için söz vermişti. İdlib’deki gruplarla görüşerek bunu sağlayacaktı. Ancak verilen sürenin üzerinden 9 ay geçmesine rağmen bu ye rine getirilemedi.

Tam tersine terör grupları, özellikle de ABD’nin etkili olduğu gruplar kontrol ettikleri alanı genişlettiler. Bunun üzerine Rusya ve Suriye ordusu harekete geçti ve kritik yerleşim yerlerini ele geçirdi. Suriye’nin kontrolüne giren bölgelerde halk davul zurna ile Suriye ordusunu karşıladı. Suriye ve Rusya’nın operasyonlarını genişletmesi ile birlikte Türkiye sınırına doğru bir göç de başladı. Türkiye bu göçten rahatsız. Göçün durması için Rusya nezdinde girişimlerde bulunarak operasyonların durması için tutum aldı. Belli aralıklarla operasyonlar durdu. Ancak terör örgütleri Suriye ordusuna yönelik saldırılarını artırınca yeniden başladı. Türkiye Soçi mutabakatını gündeme getirerek uyulmasını istedi. Suriye ve Rusya ise Soçi mutabakatında teröristlerle mücadeleyi engelleyen bir durum olmadığını ifade etti. Üçlü zirvede İdlib’in önemli bir yer tutması ve önümüzdeki dönem için bir yol haritası belirlenmesi bekleniyor.

FIRAT’IN DOĞUSU

Türkiye, ABD ile anlaşarak Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturma kararı aldığını bildirdi.

ABD ile birlikte Şanlıurfa’da Müşterek Harekât Merkezi kuruldu. Hava devriyesinden sonra geçen hafta pazar günü ilk kez kara devriyesi yapıldı. ABD ve İran bu gelişmelerden rahatsız. ABD ile işbirliğine temkinli karşılıyorlar. Türkiye’nin ABD ile değil Şam yönetimi ile anlaşma yapmasından yanalar.

Türkiye, ABD ile anlaşma yapıldığını söylese de bu konuda farklı iddialar var. ABD’nin PKK/YPG’ye silah sevkiyatını sürdürmesi, PKK/YPG’lileri eğitmeye devam etmesi, Türkiye’nin istediği derinliğe inmesine karşı çıkması kriz yaratmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Malatya’da yaptığı konuşmada ABD’ye sert eleştirilerde bulunarak 5-10 araçla devriye yapılmasının sorunu çözmeyeceğini açıkça ilan etti. Erdoğan, ABD’ye eylül ayı sonuna kadar süre verdi. Gereken yapılmazsa Türkiye’nin kendi planını uygulamaya koyacağını söyledi. Erdoğan, zirvede güvenli bölge mevzusunu gündeme getirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın bu konudaki gelişmeleri zirvede liderlerle paylaşması bekleniyor.

SURİYE ANAYASASI

Zirvede gündeme gelecek konulardan biri de son aşamaya gelen Suriye Anayasa Komisyonu’nun durumu. Anayasa hazırlama komisyonuna katılacak isimler konusunda bir kişi hariç anlaşılmış durumda. Üçlü zirvede yeni Suriye Anayasası konusunda da bundan sonrasına ilişkin yol haritasının belirleneceği ifade ediliyor.

VATAN PARTİSİ'NİN PROGRAMI UYGULANIYOR

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir süre önce “Türkiye-Suriye Dostluk ve İşbirliği Planı” ilan etmişti. Vatan Partisi’nin, Türkiye-Suriye işbirliği için ürettiği çözüm önerilerinde şu maddeler yer alıyordu:

Bir: Tayyip Erdoğan yönetiminin koruması altındaki Suriyeli örgütler, silahlarını bırakacak.

İki: Suriye, silahlarını yere atan örgütlerin mensuplarını affedecek.

Üç: Türkiye, Suriye, Irak, Rusya ve İran devletleri ve orduları, işbirliği yaparak PKK/PYD/YPG’yi ve İslamcı kisveye bürünmüş terör örgütlerini bütünüyle temizleyecekler.

Dört: Türkiye’de ve başka ülkelerde bulunan Suriyeli göçmenler evlerine dönebilecekler.

Beş: Fırat’ın Batısında oluşturulan ittifak sayesinde, Fırat’ın Doğusunda ABD üslerine ve müdahalesine son verilecek.

Bu planı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, son aylarda Suriye Hükümetine de bildirdi ve Suriye Hükümeti planı benimsediğini, zaten uyguladığını belirtti. Perinçek, bu planı iki kez İran Büyükelçisi’ne bir ay önce İran’dan gelen Meclis Heyetine açtı. Onlar da İran Hükümetinin bu planı kabul ettiğini belirttiler.