FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verdi

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 11'i pilot 14 asker hakkında FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 4'ünün yüzbaşı, 5'inin üsteğmen olduğunu açıkladı.



Şüpheliler hakkında daha önce "geçici görevden uzaklaştırma tedbiri" uygulandığı kaydedildi.



Zanlılardan 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettiği bildirildi.



ulusal.com.tr