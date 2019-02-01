banner1002
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki
İşte Türkiye'nin yeni nüfusu
İşte Türkiye'nin yeni nüfusu
Altın ne kadar
Altın ne kadar
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

Son dakika... Ankara'da Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 14 subay için gözaltı kararı

FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasına operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce açığa alınan 14 subay için gözaltı kararı verdi

Son dakika... Ankara'da Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 14 subay için gözaltı kararı

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 11'i pilot 14 asker hakkında FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 4'ünün yüzbaşı, 5'inin üsteğmen olduğunu açıkladı.

Şüpheliler hakkında daha önce "geçici görevden uzaklaştırma tedbiri" uygulandığı kaydedildi.

Zanlılardan 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettiği bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #Hava Kuvvetleri #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.