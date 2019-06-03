Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir otelde doğalgaz patlaması meydana geldiği öğrenildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yenimahalle'de bir otel inşaatının altyapı çalışması sırasında doğal gaz borularının hasar görmesi nedeniyle patlama oldu.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir otelde, altyapı çalışmaları kapsamında kaynak yapıldığı sırada doğal gaz boruları hasar gördü ve patlama meydana geldi.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri doğal gaz ana hattını kestikten sonra yangına müdahale etti. Ekipler, can ve mal kaybının yaşanmadığı yangını kısa sürede söndürdü.