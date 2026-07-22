SON DAKİKA: Ankara Temelli'de eğitim helikopteri düştü!

Edinilen bilgilere göre, Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopteri helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, helikopter kazasına ilişkin bir açıklama yaptı:

Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır.

İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır.

Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.