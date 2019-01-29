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Son dakika... Ankara ve İstanbul'da art arda FETÖ operasyonları: 63 gözaltı

Ankara ve İstanbul'da peş peşe FETÖ operasyonları yapıldı. Toplam 63 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı

Son dakika... Ankara ve İstanbul'da art arda FETÖ operasyonları: 63 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı iddia edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalandı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

Bir operasyon da İstanbul'daydı. 

FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika haberleri #gözaltı #bylock #fetö #ankara
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