banner1002
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Meksika'dan Venezuela açıklaması
Meksika'dan Venezuela açıklaması
Ali Koç: Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz
Ali Koç: Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz
ABD'den Venezuela'ya yaptırım
ABD'den Venezuela'ya yaptırım

Son dakika... Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte yönelik soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika... Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 11'inin yakalandığı, birinin ise yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.

İSTANBUL'DA DA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 51 polis memuru ve emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #fetö #bylock #gözaltı #son dakika haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.