Son dakika: Ankara’da deprem oldu!

AFAD verilerine göre Ankara’nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ankara’nın Haymana ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntı 12 Mart 2026 tarihinde saat 17.49.10’da kaydedildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Haymana (Ankara) olarak açıklandı. Depremin enlemi 39.03556 kuzey, boylamı ise 32.55833 doğu olarak ölçüldü.

Depremin 7.74 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

