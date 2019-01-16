banner1002
Bakanlıktan adres kaydı açıklaması
Bakanlıktan adres kaydı açıklaması
Güler ile Dunford bir araya geldi
Güler ile Dunford bir araya geldi
Aybüke Yalçın'ı şehit eden teröristlerin cezası belli oldu
Aybüke Yalçın'ı şehit eden teröristlerin cezası belli oldu
YouTube o videoları yasakladı!
YouTube o videoları yasakladı!

Son Dakika! Ankara’da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara Siteler'de döşeme atölyesinde yangın çıktı. İlk gelen bilgilere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika! Ankara’da yangın: 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.


Ayrıntılar gelecek...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.