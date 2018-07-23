Ankara'da çok sayıda ilçeden duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı patlama sesiyle ilgili paylaşım yaptı. Duyulan "patlama" sesinin Kahramankazan'da TAI de F-16'ların uçuşu esnasında sonic bir patlaması gerçekleştiği öğrenildi

Ankara'da çok sayıda ilçeden duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı patlama sesiyle ilgili paylaşım yaptı.Ankara'da duyulan "patlama" sesinin Kahramankazan'da TAI de F-16'ların uçuşu esnasında sonic bir patlaması gerçekleştiği öğrenildiVali'den açıklama:Ankara Valisi Ercan Topaca duyulan patlama sesiyle ilgili twitter üzerinden açıklamada bulundu.Ercan Topaca: "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandıAnkara'da henüz belirlenmeyen bir nedenle duyulan patlama sesi, endişeye neden oldu.Patlama sesine dair henüz bir açıklama yapılmadı.Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.Genelkurmay Başkanlığınca Hisar Projesi kapsamında Tuz Gölü güneyinde füze atışlı testlerin yapılabilmesi maksadıyla, 23 Temmuz – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında bahse konu bölge geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.Söz konusu bölgeye ilişkin koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihler EK’te sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ulusal.com.tr