Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 17.12'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 3,9 büyüklüğünde oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'da deprem oldu.



Verilere göre, deprem Akseki'de meydana geldi.



Depremin saat 17.12'de ve 12.9 kilometre derinliğinde olduğunu açıklandı.



Edinilen bilgilere göre, deprem 3,9 büyüklüğünde oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre ise deprem saat 3,8 büyüklüğünde oldu.



ulusal.com.tr