Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütüldüğü öğrenilen rüşvet soruşturması kapsamında polis ekiplerinin harekete geçtiği ve 8 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Gözaltı kararı verilenlerin evlerinde arama yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 1'inin belediye yetkilisi, 7'sinin ise iş adamı olduğu öğrenildi.