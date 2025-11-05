Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütüldüğü öğrenilen rüşvet soruşturması kapsamında polis ekiplerinin harekete geçtiği ve 8 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Habertürk'e göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 8 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltı kararı verilenlerin evlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1'inin belediye yetkilisi, 7'sinin ise iş adamı olduğu öğrenildi.

