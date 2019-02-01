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Son dakika Antalya hortum haberleri... Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Ödemeler yapıldı

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Antalya'daki hortum faciası nedeniyle 30 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Toplamda bin 380 hasar dosyası incelendi.

Son dakika Antalya hortum haberleri... Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Ödemeler yapıldı

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: Antalya'daki hortum faciası nedeniyle 30 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Toplamda bin 380 hasar dosyası incelendi.

Etiketler; #antalya #hortum #Bekir Pakdemirli #ödemeler
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