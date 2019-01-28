Antalya'da meydana gelen hortum sırasında içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Baba Ahmet Acar, "Ayakta durmaya çalışıyorum ama zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi

Antalya'nın Kemer ilçesinde oluşan hortumda, içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.



Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayıp, sahil kenarında ve denizde devam eden çalışmaları yakından izleyen Buse'nin babası Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, destek olan Cumhurbaşkanı'na, bakanlara, çalışmalara katılan jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekiplerine teşekkür etti.



Hissettiklerini paylaşan Acar, "Bu bir candı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum ama zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.



Acar, soru üzerine, hastanede tedavisi devam eden eski eşinin taburcu olmak üzere olduğunu kaydetti.



Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu araç dereye sürüklenmişti. Anne kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kızı kaybolmuştu.