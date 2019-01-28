banner1002
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
İstanbul'da yangın: Yaralılar var
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret

Son dakika Antalya Kemer haberleri: Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'dan yeni açıklama

Antalya'da meydana gelen hortum sırasında içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Baba Ahmet Acar, "Ayakta durmaya çalışıyorum ama zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin" dedi

Son dakika Antalya Kemer haberleri: Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'dan yeni açıklama

Antalya'nın Kemer ilçesinde oluşan hortumda, içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayıp, sahil kenarında ve denizde devam eden çalışmaları yakından izleyen Buse'nin babası Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, destek olan Cumhurbaşkanı'na, bakanlara, çalışmalara katılan jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekiplerine teşekkür etti.

Hissettiklerini paylaşan Acar, "Bu bir candı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum ama zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Acar, soru üzerine, hastanede tedavisi devam eden eski eşinin taburcu olmak üzere olduğunu kaydetti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu araç dereye sürüklenmişti. Anne kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kızı kaybolmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ahmet acar #kader buse acar #hortum #fırtına #Kemer #antalya
İlişkili Haberler
Antalya Kemer'de kaybolan Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'dan ilk açıklama
Antalya Kemer'de kaybolan Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'dan ilk açıklama
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Buse'nin babası Ahmet Acar, "Annesiyle ziyaretime geleceklerdi. 'Hava çok kötü, gelmeyin' dedim. Eşimin kendi aracıydı. Dışarıya çıkınca aracı tesadüfen gördüm. Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün imkanlarını bize verdi. Acı bir kayıp. Üzüntüm var" dedi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.