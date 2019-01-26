Antalya Kemer Kumluca Muğla Bodrum'da hortum ve fırtına haberleri... İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan doğal afetlerden hortumun etkisinin pazar günü akşamından itibaren şimdilik ortadan kalktığını bildirdi. Şen, ayrıca, "Antalya ve Muğlanın kıyı ilçelerinde afet riski bugün de devam ediyor." ifadelerini kullandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan hortum ile fırtınaya dair açıklamalarda bulundu.



Şen, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 3 gündür can ve mal kayıplarına neden olan meteorolojik doğal afetlerle ilgili önemli bilgiyi açıkladı.



Orhan Şen, doğal afetlerin etkisinin pazar günü akşamından itibaren şimdilik ortadan kalkacağını aktardı.



Ayrıca, Şen, "Bu süreçte MGM tahminleri ile başarılı olmuştur. Meslektaşlarımı kutlarım." ifadelerini kulllandı.



Öte yandan Prof. Dr. Şen, Antalya ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde afet riskinin bugün de devam ettiğinin altını çizdi.



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