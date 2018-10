Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ara Güler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu

Duayen foto muhabiri Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.



Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti.



Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi.



Ahmet Misbah Demircan: Herkesin kalbini kazanmıştı

Habertürk yayınına bağlanan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı. Yakından ilişkimiz vardı. Dünyanın en önemli siyasetçileri ve sanatçılarıyla röportajlar yapmış. Milyonlarca karfe biriktirmiş. En önemli kaynakalrdan biri Ara Güler'in çektiği fotoğraflardır. Arşivine dönüş bakıyorsunuz nerede ne oldu oradan görüyorsunuz. Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı." de





İlber Ortaylı: Çok güzel bir miras bıraktı

İlber Ortaylı, "Hepimizin başı sağolsun. Onun fotoğraflarığı dönemlerde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor. O İstanbul beni çok etkilemişti. Yaşatan ve hepimize hatırlatan odur. Asi bir çocuk olduğunu söylemek mümkün. Anadolu ve İstanbul kökenli bir Ermeni seçkin ailesinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden. O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa ve ya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışmayı yapmamıştır. Fotoğraf makinesinin peşinde koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı" ifadesini kullandı.



Ara Güler kimdir?

Fotoğraflarıyla 68 yıldır zamanı durduran ve 90 yaşında vefat eden Ara Güler, birbirinden renkli kareleriyle fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi.

İstanbul'da 16 Ağustos 1928'de doğan, lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken yönetmen ve oyun yazarı olma hayaliyle Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam eden Ara Güler, 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Güler, 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi. Hayat dergisinde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başlayan Güler, 1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak, Paris Magnum Ajansı'na katıldı.



Ara Güler'i, İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne tek Türk üye olarak kabul edilen Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı ve İsviçre'de çıkan Kamera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı.

Mariana Noris'in 1953'te ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanılan Güler'in, 1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayımlandı.

Güler'in, Kanada'da 1967'de açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.



Picasso ile röportaj

"Turkey" adında fotoğraf albümü 1970'te Almanya'da yayımlanan Ara Güler'in, sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve Newsweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. 1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çeken Güler, yine Skira yayınevince Picasso'nun 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı.

Paris Ulusal Kitaplık'ta 1972'de sergisi açılan Güler, 1975'te ABD'ye davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten sonra "Yaratıcı Amerikalılar" adlı sergisini dünyanın birçok kentinde sergiledi.

Yine aynı yıl Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan "Kahramanın Sonu" adlı bir belgesel film çeken Güler, 1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Foto Muhabirliği" dalındaki birincilik ödülünü kazandı.

Fotoğraflarının bir kısmı 1980'de Karacan Yayıncılığın "Fotoğraflar" adlı kitabında basılan Güler, 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı "Mimar Sinan" kitabını fotoğrafladı. Aynı kitap 1987'de "Institute of Turkish Studies" tarafından İngilizce olarak yayımlandı. 1989'da "Ara Güler'in Sinemacıları" kitabı basıldı.

Ara Güler, 1991'de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı'nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) "The Sixth Continent" adlı kitabını fotoğrafladı.

Bu arada bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yapan ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyuran Ara Güler, İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti.



"Biz, fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz"

Ara Güler'in yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlı kitabı yayımlandı.

Aynı yıl "Living in Turkey" adlı kitabı İngiltere, ABD ve Singapur'da "Turkish Style" başlığıyla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" adıyla yayımlandı. 1994'te "Eski İstanbul Anıları", 1995'te "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" fotoğraf kitapları yayımlandı.

Ara Güler'in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplık'ta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde, Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunuyor. Güler'in fotoğrafları Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da sergileniyor.

Arşivinde 2 milyonu aşkın fotoğraf bulunan Ara Güler'in ödülleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de yer alıyor.

Bir röportajında kendisini "Her zaman foto muhabiri ile fotoğrafçı birbirine karıştırılır. Biz, fotoğrafçı değiliz, foto muhabiriyiz." şeklinde tanımlayan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde 90 yaşında hayata veda etti.