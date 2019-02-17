Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulamasında aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235 dedektör köpeği ile 4 bin 623 noktada "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulaması gerçekleştirildi.



Vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, eğlence ve etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar, fuar ve kutlama alanları, metruk binalar, kamu binaları çevreleriyle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, toplu taşıma yapılan gar ve istasyon, iskele ve liman, otogar ve terminal girişleriyle park ve bahçeler, 20.00-23.00 saatlerinde umuma açık eğlence mekanları ve çevreleri, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de bulunduğu ekiplerce denetlendi.



Uygulamada 575 bin 163 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 147 bin 580 araç ve 18 bin 643 umuma açık iş yeri kontrol edildi.



Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütlerine üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.



Uygulamada ruhsatsız 14 tabanca ve 23 av tüfeği ile 14 kurusıkı tabanca, bin 671 mermi, 17 kesici ve delici alet, 375 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 33 litre kaçak içki ve bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Denetimlerde 4'ü çocuk olmak üzere 94 kayıp bulundu, bin 830 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.



Uygulamada 13 iş yeri kapatıldı, aranan 221 araç bulundu, 944 araç trafikten men edildi.