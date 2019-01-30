Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, aralarındaki kavgada mahkemelik olmuştu. O davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu. Berkay, ifadesinde Arda Turan'ın "Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz" ifadeleriyle hastaneye geldiğini söyledi. Berkay, davalardan vazgeçmek için tek şartını açıkladı, "Yaptığını kabul edip özür dilerse tüm davalarımdan vazgeçeceğim. Yapması gereken tek şey özür dilemek." dedi

Duruşmaya Arda Turan ile Berkay Şahin ve eşi katılıyor.



Turan ile Şahin, 3 ay önce İstanbul Emirgan'da gittikleri restoranda kavga etmişti.



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'müşteki şüpheli' olarak yer alan Arda Turan hakkında, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama' tarzda silahla ateş etme, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 12.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



'Müşteki şüpheli' Berkay Şahin hakkında da hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



ARDA TURAN'IN TALEBİNE RET



Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.



İFADELER



Sözcü gazetesinin haberine göre, ifadeler şu şekilde:



Arda Turan ifadesinde özetle şunları söyledi: "Gittiğimiz mekan küçük bir yerdi. Tuvalete gitmek isteseniz en az 4-5 kişiye çarparak gidersiniz. O gün ben de Özlem Hanım’a çarptım ve özür diledim. Sonra Berkay gelip ensemden tutup ‘seninle konuşmamız lazım' dedi. Berkay'ın ısrarı üzerine arbede yaşandı. Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya, ‘sıkın' dediğini duydum. Eve gittiğimde olayın Berkay'ın eşiyle alakalı olduğunu öğrendim. Hastaneye gidip durumun yanlış anlaşılma olduğunu anlatmak istedim. Rahmetli dedemden kalma silahım yanımdaydı. Ona uzatıp ‘Bana inanmıyorsan istediğini yap' dedim. O da silahı alıp koltuğa attı. Silahı koltuktan almak isterken patladı. Suçlamaları kabul etmiyorum."



Berkay ifadesinde özetle şöyle konuştu: "Özlem canı sıkılmış şekilde yanıma geldi. Ben ısrar edince, çocuğumun üstüne yemin ettirdikten sonra anlattı. Arda'nın koluna çarptıktan sonra kulağına, ‘Çok güzelsin. Evli olmasaydın ya da olmasaydım. Seni kaçırmazdım' dediğini bana anlattı. Ben de mekanın içine girerek Arda'nın ensesinden tutup kulağına, ‘eşimi bırakıp 10 dakika sonra geleceğim’ dedim. Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı..."



Berkay hastanede yaşananları mahkemede şöyle anlattı:



“Arda silahı çıkardı. Benim böyle bir şey yaptığıma inanıyorsan al sık dedi. Yan tarafa bıraktı. Sonra silahı alıp elinde sallayarak atar yaptı. Ben de silahı elinden alıp s… git burdan dedim. Yavşak da dedim. Doğrudur. Eğer özür dilemek istiyorsan yarın eşini alıp bize kahvaltıya gelirsin” dedim. Sadece o lanetli gecenin bitmesini istiyordum. Benim ona yavşak dememle kasıtlı olarak yere ateş etti. Yine aynı konuşmalar devam etti. Özlem'i aradım ‘Arda özür dilemek istiyor’ dedim. Özlem, ‘eşimin burnunu kırdı' diyerek konuşmak istemedi. O gittikten sonra şikayetçi olmak için değil, rezillik çıkmasın diye boş kovan aradık. Ama bulamadık. Ameliyattan sonra Arda'nın tanıdıkları beni arayıp, şikayetçi olmayacaksın değil mi? dediler. Şikayetçi olmayacaktım. Ama eşim bir kitap çıkarıyor o nedenle reklamını yapıyor diye söylenti yaydılar. Arda ve eşi bunu yaptı. Ben de şikayetçi olmaya karar verdim.”



BERKAY TEK ŞARTINI AÇIKLADI



Berkay, davalardan vazgeçmek için tek şartını açıkladı, "Yaptığını kabul edip özür dilerse tüm davalarımdan vazgeçeceğim. Yapması gereken tek şey özür dilemek." dedi.



ulusal.com.tr