Milyonların beklediği haber geldi. 2019 yılı Asgari ücret açıklandı. 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net olarak 2 bin 20 olarak belirlendi. Net asgari ücret geçen yıla oranla yüzde 26.05 artarak enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılmış oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.



Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.



ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU



Asgari ücret 2 bin 20 olarak belirlendi​



Bakandan açıklama:



Bu haberi bekleyen vatandaşlarımızı bekletmeden açıklamak istiyorum,



1 Ocak 201'dan itibaren geçerli Brüt, 2.558 TL net 2.020 TL olarak belirlenmiştir.



Enflasyonun üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözünü tutmuş olduk. Bu karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oy çokluğu ile alınmıştır