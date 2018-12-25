Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.



Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.