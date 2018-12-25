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Son Dakika: Asgari ücret ne kadar oldu? 2019'un asgari ücreti belli oldu

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyulacak asgari ücret belli oldu. Alınan karara göre yeni yılda asgari ücret brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak güncellenecek

Son Dakika: Asgari ücret ne kadar oldu? 2019'un asgari ücreti belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıldı.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyulacak asgari ücret belli oldu. Alınan karara göre yeni yılda asgari ücret brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak güncellenecek


ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilk açıklama:
Bu haberi bekleyen vatandaşlarımızı bekletmeden açıklamak istiyorum,

1 Ocak 201'dan itibaren geçerli Brüt, 2.558 TL net 2.020 TL olarak belirlenmiştir.

Enflasyonun üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözünü tutmuş olduk. Bu karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oy çokluğu ile alınmıştır

Türk-İş Başkanı’ndan ilk açıklama
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise “Bu mükemmel bir ücret diyemeyiz. Ama kabul edilebilir bir ücret. Hedefimiz 2 bin 155’ti ama sayın bakanla belli bir noktaya geldik. Birileri çıktı, ‘Türk-İş Başkanı insanları sokağa çağırıyor’ dediler. Ne yapacağım plaja mı çağıracağım. Yasalar çerçevesinde, kırmadan dökmeden hakkımızı talep edeceğiz. Dünyanın neresinde görülmüş, bir işçi konfederasyonu asgari ücret artsın dediği için bir sendika başkanı suç duyurusunda bulundu. Destekleri için herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Etiketler; #Asgari ücret
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