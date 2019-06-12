Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir." dedi

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuştu.



Erdoğan, "Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir." dediç



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.



Erken terhis

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.



Yeni askerlik sistemi

Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.



Zafiyet oluşacağı iddiaları

Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'da zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur.

Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir.



Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.





ulusal.com.tr