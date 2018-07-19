Adnan Oktar suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele tarafından Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan Aslı Süme Efeoğlu, Suç Örgütü Lideri Adnan Oktar'ın grubunda ''Yönetici'' konumda görev icra ettiği saptanmıştı.
Usta sinema sanatçısı Şener Şen'in yeğeni olan ve 24 yıl boyunca Adnan Oktar örgütünde yer aldığı bilgisine ulaşıldığı Aslı Süme Efeoğlu, örgütte ''Yönetici Bacı'' olarak faaliyetlerini yürüttüğü öne sürüldü.
Öte yandan kamuoyu tarafından merak ve araştırma konusu haline gelen Aslı Süme Efeoğlu'nın örgütte bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu ifade ediliyor.
ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?
Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.
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