Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci Ankara'da gözaltına alındı.

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edilmesiyle ilgili Ankara Başsavcılığı harekete geçti.



Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret dolu ifadelerle saldıran Safiye İnci hakkında Ankara Başsavcılığı soruşturma başlattı.



İnci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medya'da yer aldığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosunun soruşturma başlattığı Safiye İnci, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Adli tahkikatın devam devam ettiği belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Safiye İnci açıklaması

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen Safiye İnci polis tarafından Ankara'da gözaltına alındı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



Ne olmuştu?

Ankara'da Safiye İnci isimli genç kız, ziyaret için gittiği Anıtkabir'de video çekti. Atatürk'e hakaret içeren görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine Safiye İnci tepki gördü. İnci, tepkiler üzerine paylaştığı bir başka videoda, "Ben dini ve siyasi görüşümü Atatürkçü bir arkadaşım ile paylaştım ve bana saygı duymadı. Tartıştık, sinirlendim. Ben Atatürk'e saygı duymasam zaten Anıtkabir'e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için, benim düşünceme saygı duymadığı için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Ben açıkçası şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi, ben saygı duymazsam Anıtkabir'e gitmezdim. Anıtkabir'e gittim ama söylediğim kelimeler sinirle olan bir şeydi. Çünkü o da benim görüşüme saygı duymamıştı. O yüzden söyledim. Ailemden, arkadaşlarımdan, yakın çevremden çok büyük tepki aldım. Özür diliyorum" diye konuştu.



ulusal.com.tr