Son dakika! Atatürk'e hakaretten suçundan ifade veren Tuğrul Selmanoğlu'ndan adliyede ilk açıklama

Gözaltına alındığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Tuğrul Selmanoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde bir açıklama yaptı.

Selmanoğlu, şunları belirtti:

"Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok, bunu ifade edeyim. Normal bir adli süreç. Yani aleyhime çok sayıda dava açılmış, Mustafa Kemal'e hakaretten dolayı. Bu davalardan da haberdarım. Bir soruşturma var. Bu soruşturma için de doğal prosedür olarak polis arkadaşlarla geldim, ifademi verdim burada nöbetçi savcıya. Suçlama, komik. İşte Beyaz TV'de Atatürk'e 'mülteci' demişim falan filan. Savcıya da ifade ettim. Dünyanın hiçbir lügatında mülteci kelimesi hakaret değildir."

"İSTEDİĞİNİZ KADAR TEHDİT EDİN"

Selmanpakoğlu, daha sonra bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda şunlar yer aldı:

"İstediğiniz kadar tehdit edin...

Ömrümün geriye kalan her gününü mahkemelerde, karakollarda, hapishanelerde geçireceğimi de bilsem...

Allah'dan başkasına boyun eğmeyeceğim, ondan başkasına secde etmeyeceğim!"

ulusal.com.tr