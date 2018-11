Atatürk Havalimanı apronunda temizlik işçilerini taşıyan servis aracı ile bagaj taşımalarında kullanılan traktör aracı çarpıştı. kazada 9 kişi yaralandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı.



Olay öğle saatlerinde meydana geldi.



Havalimanı apronunda kurallara uygun hızda ilerleyen bagaj traktörünü kullanan sürücü sola dönmek istedi. O sırada arkadan aşırı hızla gelen, içinde temizlik işçileri bulunan servis minibüsü traktöre çarparak devrildi.



Bagaj traktörünü kullanan sürücü çarpışmanın etkisiyle araçtan fırladı. Servisde bulunanlar ise o kadar şanslı değildi. Kaza anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı.



Aprondaki kaza üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza, hava trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmadı.



Araç kazasının Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.



AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; kazanın Türk Hava Yolları'nın alt yüklenicilerinden olan Airpak'a ait aracın TGS'ye ait traktöre çarpması sonucu yaşandığı iddia edildi.







Kaza, hava trafiğinde herhangi bir aksamaya neden olmazken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.