Son dakika: Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Ali Gulmalizada yakalandı

İstanbul’da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen “Alican Çakır” kod adlı Ali Gulmalizada, Rusya’nın Moskova kentinde yakalandı.

İstanbul’da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen “Alican Çakır” kod adlı Ali Gulmalizada, Rusya’nın Moskova şehrinde yakalandı.

