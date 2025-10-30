Son dakika: Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Ali Gulmalizada yakalandı
İstanbul’da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen “Alican Çakır” kod adlı Ali Gulmalizada, Rusya’nın Moskova kentinde yakalandı.
