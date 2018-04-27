Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.



Son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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