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Son Dakika: Aydın Germencik'te deprem (27 Nisan son depremler)

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Aydın Germencik'te deprem (27 Nisan son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

Son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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