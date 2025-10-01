SON DAKİKA: Ayşe Barım tahliye edildi

Taksim’deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 28 Ocak’ta tutuklanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen Ayşe Barım, mahkeme kararıyla ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım’ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 11 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu 14 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık sıfatıyla hazır bulunan ünlü oyuncular, “Menajer Ayşe Barım’ın eylemlere katılmaları yönünde kendilerine baskı yapmadığını, kendi istekleriyle Gezi Parkı’na gittiklerini” belirtti.