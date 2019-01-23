Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
"Son günlerde beklediğim ve aynı zamanda duymaktan korktuğum bir kötü haber geldi ne yazık ki ???? Çok sevdiğim ve eminim ki herkesin çok sevdiği bir sanatçı #ayşengruda
Büyük usta???? #ayşengruda
Cennete gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Ayşen Gruda
Çocukluğumuzun gülen yüzleri birer birer eksiliyor.. #AyşenGruda
Büyüdüğüme üzülüyorum. Gidiyorlar birer birer... #AyşenGruda
Masadan birer birer eksiliyor dostlar..Gülen yüzün gittiğin cennette de daim olsun güzel insan.
#Ayşengruda
Allah rahmet eylesin #ayşengruda #ikigözümünçiçeği
Ayşen gruda yaşattığın gülümsemeler için teşekkürler. Mekanin cennet olsun. Sende gittin üzüldüm
Allah rahmet eylesin. Yaşım gereği geç tanıdım ama hep saygı duyduğum,sevdiğim bir sanatçıydı. Işıklar içinde uyu"
ulusal.com.tr
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