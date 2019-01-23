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Son dakika: Ayşen Gruda'nın vefatının ardından ne dediler

Tiyatrocu ve oyuncu Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada vatandaşlar üzüntülerini dile getirdi

Son dakika: Ayşen Gruda'nın vefatının ardından ne dediler
Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

"Son günlerde beklediğim ve aynı zamanda duymaktan korktuğum bir kötü haber geldi ne yazık ki ???? Çok sevdiğim ve eminim ki herkesin çok sevdiği bir sanatçı #ayşengruda

Büyük usta???? #ayşengruda

Cennete gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Ayşen Gruda 

Çocukluğumuzun gülen yüzleri birer birer eksiliyor..  #AyşenGruda 

Büyüdüğüme üzülüyorum. Gidiyorlar birer birer... #AyşenGruda

Masadan birer birer eksiliyor dostlar..Gülen yüzün gittiğin cennette de daim olsun güzel insan.

#Ayşengruda

Allah rahmet eylesin #ayşengruda  #ikigözümünçiçeği

Ayşen gruda yaşattığın gülümsemeler için teşekkürler. Mekanin cennet olsun. Sende gittin üzüldüm

Allah rahmet eylesin. Yaşım gereği geç tanıdım ama hep saygı duyduğum,sevdiğim bir sanatçıydı. Işıklar içinde uyu"

ulusal.com.tr
Etiketler; #Ayşen Gruda
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