banner1002
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan ünlü sanatçı hakkında karar verildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Köklü kulüp ligden çekildi
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar

Son dakika: Ayşen Gruda 'vasiyete gerek yok' demişti! Ayşen Gruda'nın cenazesi ne zaman

Hayatını kaybeden tiyatrocu Ayşen Gruda, geçen sene verdiği röportajda vasiyet üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Gruda, "Bu halk beni nasıl gömeceğini bilir" derken "Öyle bir vasiyetiniz mi var? Hayır. Vasiyete gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Gruda'nın cenazesi 25 Ocak Cuma günü öğle namazına müteakip olarak Zincirlikuyu Camii'nde uğurlanacak.

Son dakika: Ayşen Gruda 'vasiyete gerek yok' demişti! Ayşen Gruda'nın cenazesi ne zaman

Ayşen Gruda, 2018 yılının şubat ayında Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuşmuştu.

"VASİYETE GEREK YOK"

Usta sanatçı, "Sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu peki?" sorusuna, "Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek. Öyle bir vasiyetiniz mi var? Hayır. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum" cevabını vermişti.

GRUDA'NIN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Hastanede açıklama yapan Ayşen Gruda'nın doktoru, "Saat 13:45'te kaybettik. Bu süreci acısız ve şuuru açık bir şekilde tamamladı" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Ayşen Gruda'nın cenazesi 25 Ocak Cuma günü öğle namazına müteakip olarak Zincirlikuyu Camii'nde uğurlanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ayşen grudanın cenazesi ne zaman
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.