Hayatını kaybeden tiyatrocu Ayşen Gruda, geçen sene verdiği röportajda vasiyet üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Gruda, "Bu halk beni nasıl gömeceğini bilir" derken "Öyle bir vasiyetiniz mi var? Hayır. Vasiyete gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Gruda'nın cenazesi 25 Ocak Cuma günü öğle namazına müteakip olarak Zincirlikuyu Camii'nde uğurlanacak.

Ayşen Gruda, 2018 yılının şubat ayında Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a konuşmuştu.



"VASİYETE GEREK YOK"



Usta sanatçı, "Sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu peki?" sorusuna, "Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek. Öyle bir vasiyetiniz mi var? Hayır. Vasiyete gerek yok. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum" cevabını vermişti.



GRUDA'NIN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA



Hastanede açıklama yapan Ayşen Gruda'nın doktoru, "Saat 13:45'te kaybettik. Bu süreci acısız ve şuuru açık bir şekilde tamamladı" ifadelerini kullandı.



CENAZESİ CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK



Ayşen Gruda'nın cenazesi 25 Ocak Cuma günü öğle namazına müteakip olarak Zincirlikuyu Camii'nde uğurlanacak.



ulusal.com.tr