Son dakika! Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında yeni belediyeleri dosyaya dahil etti. CHP’li Kütahya ve AK Partili Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin belgeler savcılıklarca istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında kapsamı genişletti.
Soruşturma kapsamında CHP’li Kütahya Belediyesi ve AK Partili Isparta Belediyesinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat gönderildi.
Savcılığın, her iki belediyede yürütülen ihalelerle ilgili belgeleri inceleyerek örgüt bağlantısı olup olmadığını araştıracağı öğrenildi.