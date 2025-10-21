Son dakika! Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasında kapsamı genişletti.

Soruşturma kapsamında CHP’li Kütahya Belediyesi ve AK Partili Isparta Belediyesinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat gönderildi.

Savcılığın, her iki belediyede yürütülen ihalelerle ilgili belgeleri inceleyerek örgüt bağlantısı olup olmadığını araştıracağı öğrenildi.