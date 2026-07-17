Son dakika: Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kuruculuğunu tutuklu bulunan Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. Dalga operasyon gerçekleştirildi.

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil dahil olmak üzere 18 kişinin tutuklandığı soruşturmada içerik üreticisi Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi..

Gözaltına alınan isimlerin ev ve işyerlerinde de Mali Şube Ekipleri tarafından arama yapıldı.

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur 6 Şubat depremleri sonrası Ahbap Derneği ile ortak çalıştıklarını söylemişti.

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